اليوم.. انطلاق دوري الكرة العراقي الممتاز باربع مواجهات

2021/09/20 | 13:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق اليوم الاثنين، منافسات الدوري

العراقي الممتاز لكرة القدم 2021 -2022

باقمة اربع مواجهات.

وسيستضيف ملعب زاخو الدولي في تمام

الساعة الثالثة والنصف ظهرا بتوقيت

بغداد، مباراة زاخو مع الوافد الجديد

ف

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