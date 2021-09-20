2021/09/20 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، عن اطلاق عمليات تفتيش في جرف النصر لتأمين طريق الزائرين.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد تنطلق بعمليات تفتيش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للمرة الثالثة..



انطلاق عملية أمنية في جرف النصر المركز الخبري الوطني.

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