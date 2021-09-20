العراق يصدر طوابع جديدة حول زيارة البابا

2021/09/20 | 13:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوابع زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق ولقاءه بالمرجع بالسيد علي السيستاني.

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