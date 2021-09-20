2021/09/20 | 13:43 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للموسم الشتوي.. الزراعة تكشف عن تفاصيل خطتها الزراعية والاروائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/20 | 13:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للموسم الشتوي.. الزراعة تكشف عن تفاصيل خطتها الزراعية والاروائية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للموسم الشتوي.. الزراعة تكشف عن تفاصيل خطتها الزراعية والاروائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).