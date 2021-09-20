2021/09/20 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yG-cPtaQC6A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد كشفه فضيحة "كتابة الدستور بفلوس" .. الزبيدي يرفض الإعتذار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد كشفه فضيحة "كتابة الدستور بفلوس" .. الزبيدي يرفض الإعتذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).