2021/09/20 | 13:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين،إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها أطلقت “الاستمارة الالكترونية الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم اعتبارا من اليوم الاثنين الساعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميًا ..



الحشد يطلق استمارة “العودة” المركز الخبري الوطني.

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