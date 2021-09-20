رئيس نادي أمانة بغداد يشدّد على حسم نقاط المرحلة الأولى

2021/09/20 | 13:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار أكد رئيس نادي أمانة بغداد فلاح المسعودي، حصد النقاط في مباريات المرحلة الأولى سيعطي فسحة من الأمان للفريق في المرحة الثانية من المسابقة.وقال المسعودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأثنين، إن" مباريات المرحلة الأولى غالباً ما تكون صعبة على الفرق ولكنَّ حصد النقاط سيعطي فسحة من الأمان قبل الدخول في منافسات المرحة الثانية من المسابقة المحلية"، مبيناً، أن "جدول المرحلة الأولى صعب جداً، لاسيما أن أمانة بغداد سيلعب ثماني مباريات خارج أرضه لذا لابد من استغلال المباريات التي في ملعبنا لكسب النقاط والحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى ضمن سلم الترتيب ". وتابع المسعودي، إن"أسوُد العاصمة على أتمِّ الجاهزية لملاقاة فريق الكهرباء غداً الالثلاثاء في مستهل مباريات الموسم الجديد والجميع عازم على تحقيق نتائج ايجابية رغم صعوبة المواجهات"،لافتاً، الى أن" الفريق استعد مبكراً للدوري وإبرام تعاقدات عدة مع مجموعة من اللاعبين الذين تمَّ اختيارهم من قبل المدرِّب جمال علي".

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