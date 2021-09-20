2021/09/20 | 13:53 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماحقيقة التفاهم بين الكرد والسنة على تبادل المناصب الرئاسية؟

نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، الاثنين، التوصل لتفاهم مع الأطراف السنية لتبادل منصبي رئاستي الجمهورية ومجلس النواب.

وقال فقي إنه “لم يجر أي تفاهم بهذا الصدد، ومازال الكرد يتمسكون بمنصب رئاسة الجمهورية، ولن يتم استبداله بمنصب رئاس البرلمان كما يشاع في وسائل الإعلام”.

وأضاف أن “مايجري الحديث عنه هو فقط تصريحات إعلامية لم يتم بحثها على مستوى القيادات، كون مثل هكذا موضوع يحتاج لأجماع القادة الكرد في مختلف الأحزاب”.

وكان نواب وشخصيات سياسية قد أكدوا وجود تفاهم بين الكتل السنية والكردية على تبادل مناصب الرئاسات، بحيث تكون رئاسة الجمهورية للمكون السني ورئاسة البرلمان للمكون الكردي خلال الدورة المقبلة.

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