اخر احصائية ينشرها القضاء الاعلى عن حالات الزواج والطلاق

2021/09/20 | 13:55 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

نشر مجلس القضاء الأعلى في آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، ، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر أغسطس الماضي قرابة 23500 حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق بينها نحو 6250 حالة طلاق، بنسبة تقارب 30 في المئة من إجمالي عدد حالات الزواج التي تمت خلال شهر واحد فقط.

وقد أثار...

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