مراقبون: بعض المرشحين يوعدون بخدمات من مهام السلطة التنفيذية ولا علاقة للبرلمان بها

2021/09/20 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد مراقبون وناشطون التحول في الدعايات الانتخابية بعد ان ركزت حملات بعض المرشحين على تقديم الخدمات التي تعد من مهام السلطة التنفيذية ولا علاقة للبرلمان بها ما يجعل تلك الدعاية خداع وتضليل للناخبين.

المراقبون أكدوا ان قانون الانتخابات الجديد، الذي حول المحافظات إلى عدة دوائر فرض نمطا جديدا من الدعاية الانتخابية حول وعود مشاريع المياه والصرف الصحي، ومد خطوط الطاقة وتحسين الواقع المعاشي والتي وصفوها بأشبه بالمزاد العلني.

وأضاف مراقبون ان التنافس غير المحمود على المقاعد النيابية، بين الكتل والأحزاب جعل المرشحين يجنحون إلى تبني برامج ومشروعات لا يمكن إنشاؤها أو تحتاج إلى أموال طائلة لا توفرها الحكومة المقبلة.

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