قوة مشتركة تدمر ورشة لتصفيح المفخخات ومضافات في نينوى

2021/09/20 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دمرت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الامنية، ورشة لتصفيح المفخخات وعددا من المضافات التابعة لفلول داعش، فيما تم تفجير وتفكيك أربعة عشرة عبوة ناسفة جنوب قضاء الحضر بمحافظة نينوى.

وذكر بيان للحشد الشعبي ان قوة مشتركة من عمليات نينوى للحشد الشعبي والجيش نفذت، مساء الاحد، عملية امنية، اسفرت عن تفتيش اكثر من الف كيلومتر مربع من جسر ام العقارب الى وادي الثرثار جنوب منطقة الحضر بنينوى، تم خلالها تدمير الورشة وعدد من المضافات.

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