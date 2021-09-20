تقدم حزب “روسيا الموحدة” الحاكم في النتائج الأولية للانتخابات

2021/09/20 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، الاثنين، عن نتائج أولية لانتخاب أعضاء مجلس الدوما المؤلف من 450 مقعداً، تظهر تقدم حزب روسيا الموحدة الحاكم.

وأفادت اللجنة بأن نتائج فرز حوالي 35 % من أصوات الناخبين تشير إلى تقدم “روسيا الموحدة”، الداعم لرئيس البلاد، فلاديمير بوتين، بـ45.37، يأتي بعده الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية”، والحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي في المركز الثالث.

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