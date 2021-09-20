الثقافة فى مصر...الفريضة الغائبة - محمد نبيل صابر

2021/09/20 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_نبيل_صابر عبر التاريخ، امتازت الدول القوية بأن منهجها يتضمن مشروع ثقافى يعبر عنها وعن مبادئها وهويتها وأولوياتها ، مشروع يتم التعبير عنه فى السينما والمسرح والادب والدراما والغناء والموسيقى، حيث يخلق هذا المشروع لون مميز للتعبير عن ايدلوجية الدولة ووسيلة للدعاية لها داخليا وخارجيا وفى بعض الدول احد اذرع القوة الناعمة الساعية لتمدد تلك الدولة والحفاظ على مصالحها فى دوائر مجالها الحيوي..ومن اجل تشكيل الجم ......





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