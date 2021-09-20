رئيس إيران يوجه رسالة شكر لخليفة بن زايد ويأمل بتنمية علاقات البلدين

2021/09/20 | 14:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الشكر لنظيره الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على تهنئته بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد وأعرب عن أمله في توطيد العلاقات بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)

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