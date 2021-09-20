التخطيط توجه دعوة دولية لدعم جهود الحكومة العراقية في ملفين

2021/09/20 | 14:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث وزير التخطيط خالد بتال، الإثنين، آليات التعاون في مجال تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية في العراق، مع ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي زينة علي أحمد.وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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