2021/09/20 | 14:11 - المصدر: المركز الخبري

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تعلن اسماء المهندسين المقبولين للعمل بصفة أجر يومي المركز الخبري الوطني.

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