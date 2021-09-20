لمنع الترويج الانتخابي.. قائممقامية سوق الشيوخ تصدر توجيها لدوائرها الخدمية (وثيقة)

2021/09/20 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

اصدرت قائممقامية سوق الشيوخ، اليوم الاثنين، توجيها بمنع خروج الياتها مع مرشحي الانتخابات لمنع عملية الترويج الانتخابي واستغلال المال العام.

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