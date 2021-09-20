عمليات البصرة تعلن قوام

2021/09/20 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاثنين، عن قوام القوة الضاربة التي شكلت لصد النزاعات العشائرية، فيما اشارت الى انها تتكون من 250 بين عناصر مقاتلة ومشاة و30 عجلة نوع همر.

وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إنه "تم تشخيص مشكلتين رئيستين في البصرة، المخدرات والنزاعات العشائرية الى جانب المشاكل الجانبية الامنية المتفرقة كحوادث جنائية وغيرها، لذا تم تقسيم المهام بين قيادة الشرطة والعمليات التي تولت القضاء على النزاعات العشائرية من خلال تخصيص قوة مدربة بصورة جيدة و"شرسة"، وهي من اللواء 36 من الفرقة التاسعة ولواء المغاوير".

وأضاف ان "اخر احصائية سجلتها قيادة عمليات حول عدد النزاعات العشائرية كانت 19 نزاع خلال شهر حزيران و8 نزاعات في شهر تموز و4 نزاعات في شهر اب و3 نزاعات خلال شهر أيلول، وكذلك القاء القبض على 200 شخص مع اسلحتهم وعتادهم".

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