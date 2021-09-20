2021/09/20 | 14:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الاثنين، عن تأجيل بطولة الخليج التي كانت مقررة في مدينة البصرة العراقية ديسمبر المقبل، إلى يناير 2023.

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