2021/09/20 | 14:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يرأس وزير الاشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي وفداً اردنياً متوجهاً إلى العاصمة العراقية بغداد، الاثنين، وذلك لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد.ويرافق الكسبي عدداً من ممثلي قطاع الإنشاء والإسكان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



وفد أردني رفيع المستوى يصل العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. وفد أردني رفيع المستوى يصل العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. وفد أردني رفيع المستوى يصل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).