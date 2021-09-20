البرلمان اللبناني يعقد جلسة مخصصة لمنح “الثقة” للحكومة الجديدة

2021/09/20 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس النواب اللبناني جلسته برئاسة نبيه بري وهي الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي ومناقشة البيان الوزاري.

وتأتي الجلسة بدعوة من رئيس مجلس النواب بعد نحو أسبوعين من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي..



الذي تعهد في بيانه الوزاري، بالتفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية.

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