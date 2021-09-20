جنايات ميسان: السجن 15 عاما لمدان بجريمة “الدكة العشائرية”

2021/09/20 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات ميسان حكما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما بحق مدان عن جريمة ارتكابه الدكة العشائرية في قضاء علي الغربي التابع للمحافظة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ان المجرم بالاشتراك مع أخرين قام بالهجوم على منزل أحد المواطنين في منطقة الفخرية التابعة لقضاء علي الغربي بعدما أطلق العيارات النارية على الدار مما أدى إلى بث الفزع والرعب لدى عائلته وأهالي المنطقة.

وأضاف أن الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لأحكام قانون مكافحة الارهاب رقم ثلاثة عشر لسنة الفين وخمسة.

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