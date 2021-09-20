مقترح نيابي إلى الحكومة لشمول أعمار 12- 18 سنة بلقاحات كورونا

2021/09/20 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، مقترحاً للحكومة بشمول الأعمار لغاية 12 سنة، بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقدم المقترح، مقرر اللجنة جواد الموسوي، بحسب وثيقة موجهة لوزارة الصحة، مشيراً إلى أن هذا العمر شمل باللقاح من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي، والكثير من دول العالم، وخصوصاً باستخدام لقاح فايزر.

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