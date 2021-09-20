2021/09/20 | 14:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1Apu-rvs61U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تظاهرات أمام وزارة التعليم العالي مطالبين بتوسعة مقاعد الدراسات العليا للمتقدمين لهذا العام) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تظاهرات أمام وزارة التعليم العالي مطالبين بتوسعة مقاعد الدراسات العليا للمتقدمين لهذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).