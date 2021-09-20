2021/09/20 | 14:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B_kBJBoGG9w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استمرار توافد الزوارِ صوب كربلاء المقدسة و ملفات اخرى في نشرة اخبار الساعة 2 بتوقيت بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استمرار توافد الزوارِ صوب كربلاء المقدسة و ملفات اخرى في نشرة اخبار الساعة 2 بتوقيت بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).