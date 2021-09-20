2021/09/20 | 14:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النجف تقرر تعطيل الدوام الرسمي لمدة خمسة ايام » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 14:17

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