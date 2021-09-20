نتائج الدور الثاني ’الخارجي’ للدراسة الابتدائية في تربية بابل (رابط مباشر)

2021/09/20 | 14:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية نتائج الدور الثاني للدراسة الابتدائية (الخارجية)، لطلبة محافظة بابل.





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وقالت وزارة التربية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 أيلول 2021)، "المديرية العامة للتربية بمحافظة بابل تعلن نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الابتدائية / الدور الثاني (الخارجي) للعام الدراسي 2020- 2021".

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