2021/09/20 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف تعطل الدوام الرسمي 5 ايام بمناسبة زيارة الاربعين المركز الخبري الوطني.

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