على خليفة الاحداث الاخيرة.. تكليف رئيس جديد لأركان الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية

2021/09/20 | 14:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتكليف العميد علي إسماعيل خليل، رئيسا لأركان الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إنه "تم تكليف العميد علي إسماعيل خليل، رئيسا لأركان الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، بدلا عن العميد خير العبيدي".واشار الى، أن "هذا التغيير على خلفية الخروقات التي شهدتها محافظة كركوك، وسقوط شهداء من الشرطة الاتحادية على عصابات داعش".

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