2021/09/20 | 14:42 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكليف رئيس جديد لأركان الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/20 | 14:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف رئيس جديد لأركان الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف رئيس جديد لأركان الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).