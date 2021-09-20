2021/09/20 | 14:45 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف الدولي يعلن قصف مواقعا لداعش في كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/20 | 14:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يعلن قصف مواقعا لداعش في كردستان) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يعلن قصف مواقعا لداعش في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).