بالصور.. قطع طرق رئيسة في ديالى لتأمين سير زوار الأربعين

2021/09/20 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلن رئيس هيئة المواكب الحسينية في ديالى علي حسين طاهر، اليوم الاثنين، عن بدء قطع بعض الطرق الرئيسية لتأمين سير الاف الزوار المتوجهين سيرا على الاقدام لاداء مراسيم زيارة الاربعين.

وقال طاهر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الاجهزة الامنية بدأت منذ ساعات الفجر الأولى، حيث تم قطع سايد في بعض الطرق الرئيسية والمحورية في ديالى لتأمين مرور امن لالاف الزوار المتوجهين سيرا على الاقدام لاداء مراسيم زيارة الأربعين".

وأضاف أنه "تم قطع سايد في طريق بعقوبة – بغداد، كما تم قطع طريق بعقوبة - المقدادية وطريق الخالص وصولا الى الغالبية قبل ان يلتقي بطريق بعقوبة - بغداد الرئيسي الذي قطع سايد منه".

وأشار طاهرالى ان "إجراء قطع سايد من كل طريق يأتي لخلق مرونة في خطط مرور الاف الزوار ونصب سرادق الخدمة ومنع حصول اي خروقات".

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