المرور تزف بشرى لأصحاب المركبات الأجرة في نينوى

2021/09/20 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلنت مديرية المرور في نينوى، اليوم الاثنين، عن الموافقة على تسجيل المركبات الاجرة المباعة من قبل الشركة العامة للسيارات

وقال مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إنه "تم استحصال الموافقة على تسجيل المركبات الاجرة المباعة من قبل الشركة العامة للسيارات الذي تجاوزت مدة تسجيلها البالغة خمسة سنوات".

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