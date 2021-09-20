العدل توضح حقيقة منع ذوي النزلاء من زيارة ‏ابنائهم في سجن التاجي

2021/09/20 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اوضحت وزارة العدل، اليوم الاثنين، حقيقة منع ذوي النزلاء من زيارة ‏ابنائهم في سجن التاجي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الانباء التي تم تداولها في بعض ‏وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الشأن عارية عن الصحة "، مشيرة الى ان "ادارة السجن تقوم بواجبها على اتم وجه من خلال ‏السماح لذوي النزلاء بمقابلة ابنائهم وتسهيل كافة اجراءات المقابلة ‏مع مراعاة حقوق الانسان بذلك ، كذلك اكدت ادارة السجن انها تقوم ‏بابلاغ ذوي النزلاء بالحضور في اوقات الدوام الرسمي من اجل ‏مقابلة ذويهم وان هناك مواعيد ثابتة بذلك".

ونوهت‏ الى ان "وزير العدل سالار عبد ‏الستار محمد قد وجه في وقت سابق بالسماح لذوي النزلاء بتأمين ‏الزيارات لهم في كافة السجون العراقية التابعة لوزارة العدل، وفقا ‏للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي كفلها الدستور العراقي"، داعية الى "توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومة وضرورة تحري ‏الحقيقة من مصادرها الرسمية قبل نشر اي خبر لامصداقية له ، ‏وعدم تصديق الاشاعات بهذا الشان".

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