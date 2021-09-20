2021/09/20 | 15:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، أسماء الوجبة الثانية من المهندسين المقبولين للعمل بصيغة أجر يومي في شركات القطاع النفطي.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “نشرت أسماء الوجبة الثانية من المهندسين المقبولين للعمل بصيغة أجر يومي، والبالغ عددهم (1386) مهندساً من أصل (6000) مهندس”.وأشارت الى انه “سيتم …

ظهرت المقالة بالأسماء..



النفط تعلن الوجبة الثانية من المقبولين للعمل بصفة أجر يومي أولاً على النور نيوز.

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