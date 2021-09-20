النجف تقرر تعطيل الدوام الأسبوع المقبل

2021/09/20 | 15:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت محافظة النجف، تعطيل الدوام الرسمي اعتبارً من يوم الأحد 26/ 9 ولغاية الخميس 30/ 9/ 2021، لاحياء زيارة الاربعينية.

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