تربية بابل تعلن نتائج الدراسة الابتدائية الدور الثاني “الخارجي”

2021/09/20 | 15:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت المديرية العامة لتربية محافظة بابل، نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الابتدائية الدور الثاني “الخارجي” للعام الدراسي 2021/2020.* نتائج الدراسة الابتدائية الدور الثاني “الخارجي” في بابل

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