2021/09/20 | 15:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة البرلمان ساعة واحدة.وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية، أن “نائب رئيس المجلس بشير الحداد، قرَّر تأجيل انعقاد جلسة المجلس ساعة واحدة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأجيل انعقاد جلسة البرلمان ساعة واحدة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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