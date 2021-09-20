روسيا: إصابات كورونا تسجل تراجعا خلال آخر 24 ساعة

2021/09/20 | 15:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 19744 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و778 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الاثنين عن رصدها 19744 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 20174 إصابة في اليوم السابق)، ما يسجل تراجعا.وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو (2469 حالة)، وفي ثاني أكبر مدينة روسية، بطرسبورغ (1137 حالة)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1098).وسجلت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا 778 حالة وفاة، في تراجع ملحوظ، مقابل […]

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