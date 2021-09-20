"آمن ويوفر الحماية".. "فايزر" تعلن نتائج لقاحها للأطفال بين 5 و11 عاما

2021/09/20 | 15:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فايزر وبيونتك، الاثنين، أن نتائج الاختبارات السريرية أظهرت بأن لقاحهما "آمن" ومنح استجابة مناعية "قوية" للأطفال بين سن 5 و11 عاما، وأكدتا أنهما ستسعيان للحصول على موافقة على استخدامه من الجهات الناظمة قريبا.

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