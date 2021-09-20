البرلمان العراقي يستأنف أعماله ومصادر ترجح عدم اكتمال النصاب

2021/09/20 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستأنف مجلس النواب العراقي جلساته اليوم الاثنين قبيل عشرين يوما من اجراء الانتخابات النيابية.

وأكدت مصادر نيابية صعوبة عقد الجلسة بسبب انشغال غالبية النواب في الدعاية الانتخابية الخاصة بهم مشيرة الى ان ذلك يحول دون تحقيق النصاب القانوني لتمرير القوانين المهمة المدرجة على جدول الاعمال.

ودعت المصادر الناخب العراقي الى مراقبة النواب الذين لا يحضرون جلسات البرلمان، ويكونون سبباً في تعطيل العمل التشريعي والرقابي للبرلمان، حتى لا يكرر اختيارهم من جديد.

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