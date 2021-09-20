قرار بالسماح للطلبة العراقيين بالسفر إلى الأردن عبر سياراتهم الشخصية

2021/09/20 | 15:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن سفير العراق لدى الأردن حيدر العذاري، الإثنين، السماح للطلبة العراقيين السفر براً بسياراتهم الشخصية إلى المملكة الأردنية.

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وقال العذاري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 أيلول 2021)، إن "السفارة حرصت دائما على متابعة شؤون الجالية العراقية المقيمة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والعمل المستمر والجاد من أجل تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجههم، أبناءنا وبناتنا الطلبة الاعزاء جزء مهم من الجالية العراقية، وبعد أن تم اتخاذ قرار السلطات الأردنية أن يكون دوام الجامعات وجاهي، وصلتني الكثير من المناشدات من قبل الطلبة الاعزاء بتدخل السفارة ليتمكنوا من العودة إلى المملكة براً وبسياراتهم الشخصية ليباشروا بدراستهم في الجامعات والمعاهد والاكاديميات".

وأضاف، "تم استثمار الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الداخلية العراقي الاخ عثمان الغانمي بدعوة رسمية من نظيره الأردني الاخ مازن الفراية، وخلال الاجتماع الذي جمع الوزيرين رفقة الوفدين المرافقين لهما في مقر وزارة الداخلية الأردنية نقل الوزير عثمان الغانمي طلب السفارة إلى نظيره الاردني الذي دعم الطلب واصدر بعد الاجتماع مباشرة قراره بالموافقة على السماح للطلبة العراقيين الحاصلين على اقامات سنوية بطرف الجامعات والمعاهد الأردنية بالمغادرة والعودة من وإلى أراضي المملكة عبر حدود الكرامة وبسياراتهم الخاصة وضمن الشروط الصحية المعتمدة".

وتابع، "سيتم العمل بهذا القرار بعد تعميمه على الجهات الأردنية المعنية ليتمكن بعدها طلبتنا الاعزاء من التنقل بحرية من والى المملكة وبسياراتهم الخاصة".

وختم، "اقدم شكري وامتناني إلى كل من الاخ عثمان الغانمي والاخ مازن الفراية وزراء داخلية العراق والأردن على هذا القرار الذي سيسهل كثيرا من سفر الطلبة العراقيين".

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