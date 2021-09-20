عمليات البصرة تحدد سببين وراء “ضعف الأمن” وتتخذ إجراء رادعاً

2021/09/20 | 15:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني أرجع قائد عمليات البصرة اللواء الركن عبد الحسين الماجدي، الاثنين، “ضعف الأمن” في المحافظة إلى سببين رئيسيين، فيما أكد اتخاذ إجراء رادع للنزاعات العشائرية.وقال الماجدي لموقع “المركز الخبري الوطني أنه “بعد […]

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