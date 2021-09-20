2021/09/20 | 15:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أثار قرار مجلس الوزراء، الغاء نظام “التطبيقي والأحيائي” لفرع العلمي، والعودة إلى النظام القديم، “العلمي والأدبي”، نقاشاً واسعاً داخل الأوساط العلمية، فيما تباينت الرؤى حيال القرار، ومخرجاته على العملية التربوية، خاصة وأن بعض البلدان العربية، عادت إلى التجربة القديمة، (العلمي والأدبي)، بسبب عدم جدوى النظام الجديد.وأعلنت وزارة التربية، الأسبوع الماضي، …

ظهرت المقالة الغاء التطبيقي والأحيائي..



طلبة يتنفسون الصعداء ونقاش علمي محتدم أولاً على النور نيوز.

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