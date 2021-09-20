2021/09/20 | 15:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طالب النائب صادق السليطي، اليوم الاثنين، الحكومة ووزارة البلديات بإيقاف إجراءات التعاقد على مشروع في محافظة البصرة، مشيرا الى ان هدر المال العام به يقدر بـ3 مليار دولار.وقال السليطي في مؤتمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يكشف “شبهة” هدر المال العام في أحد المشاريع بالبصرة المركز الخبري الوطني.

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