الكرملين يرحب بـ “نزاهة” الانتخابات

2021/09/20 | 15:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت الرئاسة الروسية الإثنين بـ”شفافية ونزاهة” الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب “روسيا الموحّدة” الحاكم، على خلفية اتهامات بحدوث تزوير هائل أطلقتها المعارضة التي تم استبعادها من الاستحقاق.

واعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن “أهم شيء بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين هو بالطبع أن الانتخابات كانت تنافسية في ظل من الشفافية والنزاهة”، واصفاً الفوز بأنه “إيجابي” مع حصول الحزب الحاكم على نحو 50 % من الأصوات.

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