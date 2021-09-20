النفط تعلن أسماء الوجبة الثانية للمقبولين للعمل بصفة أجر يومي

2021/09/20 | 15:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة النفط، الإثنين، أسماء الوجبة الثانية من المهندسين المقبولين للعمل بصفة أجر يومي ضمن شركات القطاع النفطي.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "تعلن الوزارة عن اسماء الوجبة الثانية من المهندسين المقبولين للعمل بصفة أجر يومي في شركات القطاع النفطي، والبالغ عددهم 1386 من اصل 6000".

وأضافت، "وسيتم نشر أسماء الوجبات الأخرى تباعاً خلال الفترات المقبلة وصولًا للعدد النهائي".

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