مقتل 8 أشخاص بحادث إطلاق نار داخل جامعة روسية والداخلية تعتقل المهاجم

2021/09/20 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بحادث إطلاق نار نفذه طالب مُسلح داخل جامعة في مدينة بيرم شرقي روسيا، في حين أعلنت وزارة الداخلية اعتقال المهاجم.

وذكرت لجنة التحقيقات أن عددا من الأشخاص أصيبوا أيضا بجروح جراء الاعتداء المسلح بعضهم في حالات خطرة كما أصيب المهاجم أثناء اعتقاله, وأظهرت مقاطع مصورة طلابا وهم يقفزون من نوافذ الطابق الأول للفرار من البناية لحظة وقوع إطلاق النار, ولم تتوفر المعطيات حول دوافع الاعتداء.

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