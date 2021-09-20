2021/09/20 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

من نافلة القول ان حدوث العشوائيات هو

سلوك غير حضاري يتنافى مع ابسط آليات

العقد الاجتماعي المقنّن لعلاقة

المواطن مع المجتمع وعلاقته مع الدولة

ويوافِق في العلاقة بين المواطن

وبينهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العشوائيات والعقد الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العشوائيات والعقد الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).