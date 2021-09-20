وزير أردنى في بغداد لمتابعة مخرجات القمة المصرية الأردنية العراقية

2021/09/20 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرأس وزير الأشغال العامة والإسكان

الأردني يحيى الكسبي، وفداً أردنياً

متوجهاً إلى العاصمة العراقية بغداد،

الاثنين؛ وذلك لمتابعة مخرجات القمة

الثلاثية ( مصر-الأردن- العراق) التي

عقدت في بغداد، وأكدت وسا

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